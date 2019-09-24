На Орловщине новая напасть — 3-х метровая циклахена

Управление Россельхознадзора рассказала орловцам о трех самых опасных сорняках. И если с амброзией и борщевиком многие хотя бы понаслышке знакомы, то новая напасть — циклахена — знакома далеко не всем.

Циклахена дурнишниколистная – прибыла к нам из Америки, за один сезон растение успевает «вымахать» высотой до 2-3 м. Если она появилась в огороде, и ее тут же не выпололи, то она не оставит ни одного шанса культурным растениям. Распространение циклахены приобретает угрожающие масштабы, она «насильно» захватывает новые площади и вытесняет аборигенные виды растений. Секрет захватчика в ядовитых для других растений веществах, отравляющих почву. В результате все остальные травы на участке с циклахеной просто гибнут. Циклахену не едят ни животные, ни птицы. Вредоносна она и для человека. Пыльца циклахены, попав в слизистые оболочки носа и глаз, вызывает слезотечение, чихание, кашель, насморк, сыпь. Цветет в августе-сентябре. К этому времени ее нужно полностью уничтожить. Самый надежный способ борьбы с этим сорняком (в небольших масштабах произрастания) – ручная прополка с последующим уничтожением собранного сорняка.

Не стоит забывать и про других опасных «гостей». Амброзия — коварное карантинное сорное растение, родиной которого является Северная Америкa. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия подавляет культурные растения, иссушает почву, снижает ее плодородие. Амброзия трудноискоренима. Её семена сохраняют жизнеспособность до 40 лет. Ещё этот сорняк наносит больший вред человеку, вызывая в период цветения массовые аллергические реакции.

На территории Орловской области установлены 4 карантинные фитосанитарные зоны по амброзии: в г. Орле — по амброзии трехраздельной, в Залегощенском районе (Нижнезалегощенское сельское поселение), в Орловском районе (Образцовское и Платоновское сельские поселения) – по амброзии полыннолистной.

Борщевик Сосновского — крупный трудноискоренимый сорняк, представляющий большую опасность для здоровья человека. Растет вблизи дорог, линий электропередач, по берегам водоемов, на пустырях. Соцветие — корзинка с множеством мелких цветов. Каждое растение способно рассеять за сезон огромное количество семян от 15 – 20 до 70 тысяч. Этот «исполин» достигает в высоту от 1 до 4 метров. Сорняк обладает способностью вызывать сильные и долго незаживающие ожоги. Все дело в эфирных маслах борщевика, содержащих фуранокумарины. Эти вещества при попадании на кожу повышают её чувствительность к ультрафиолету, что приводит к дерматиту, протекающему по типу ожога. Особенно опасно попадание сока борщевика в глаза – можно полностью потерять зрение. Скашивать его небезопасно! Лучше выкапывать вместе с корнем или уничтожать с помощью гербицидов.

Мероприятия, направленные на выявление и уничтожение этих вредоносных сорняков, должны проводиться своевременно, до начала их цветения, чтобы не допустить созревание семян и засорение ими почвы. Учитывая их опасность, важно правильно выбрать метод борьбы, не забывая о мерах индивидуальной защиты.