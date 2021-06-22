На Орловщине обезвредили свыше 500 мин, гранат и снарядов

В минувшие выходные сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили более 500 взрывоопасных предметов. Практически ежедневно спасатели-взрывники выезжают на обезвреживание опасных находок. 19 июня они работали в Орловском районе. Около деревни Зяблое был изъяты и уничтожен артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Великой Отечественной войны. 20 июня в Болховском районе были обезврежены по одному снаряду калибра 152, 122 и 76 мм, десять минометных мин калибра 82 мм, три гранаты РПГ-40, семь гранаты РГД-33, одна граната М-39, две гранаты Ф-1, одна тротиловая шашка и 500 патронов калибра 7,62 мм времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары по таким “находкам” очень опасно.

Пресс-служба МЧС напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.