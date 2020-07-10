На Орловщине объявлена большая охота на лис – уничтожат более 1000 зверьков

Руководитель профильного областного департамента подписал приказ, разрешающий отстрел 1 150 лисиц. Большая охота уже началась и продлится до 31 декабря. В приказе оговорено, что можно использовать охотничьих собак, огнестрельное оружие и даже самоловы. Главное условие, чтобы от самолова не пострадали другие виды животных. В документе перечислено множество охотничьих хозяйств с указанием – сколько и где лисиц можно добыть. Рыжие хищницы попадут в прицел даже на территориях заказников и природных парков (их список также имеется в документе). По мнению чиновников, такой массовый отстрел вызван превышением максимальной численности охотничьих ресурсов. Расплодившиеся лисы угрожают людям, так как являются главным природным резервуаром бешенства. Кроме того, слишком большое поголовье пушистых охотниц может повредить и другим животным.