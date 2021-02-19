На Орловщине ограничения из-за коронавируса продлили до конца марта

Решение продлить ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, было принято на заседании регионального оперативного штаба 18 февраля. «Эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем. Число заболеваний постепенно снижается. Однако окончательная победа над эпидемией возможна только при условии высокого уровня иммунизации населения. В область уже поступило свыше 31,5 тысячи доз вакцины от коронавируса. Поставки продолжаются в плановом режиме», — отметил глава региона Андрей Клычков. При этом он отметил, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе еще достаточно высок.

По информации руководителя регуправления Роспотребнадзора Александра Румянцева, за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 11% в сравнении с предыдущей неделей. Тем не менее, ежедневный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения Орловской области на 17 февраля составляет 16,01 (по Российской Федерации – 8,74). Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю в области составил 0,47% (по Российской Федерации – 0,35%). Коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе — 0,92. В связи с такой ситуацией региональным оперативным штабом и было принято решение продлить до 31 марта 2021 года комплекс ограничительных и иных мероприятий.

Соответствующее изменение будет внесено в указ губернатора от 03.04.2020 № 156. Соответственно, всюду продолжает действовать «масочный режим» и нормы социального дистанцирования. По-прежнему будут следить за использованием рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличием в достаточном количестве антисептиков, усилением дезинфекционного режима.