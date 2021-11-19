19 ноября 2021



На Орловщине опять заработают центры реабилитации инвалидов

С 6 декабря в Орловской области возобновят работу Центры социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко». Социальные услуги в стационарной форме смогут получить граждане, вакцинированные против коронавируса и имеющие документальное подтверждение о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании. При этом в каждом номере разрешается разместить только одного человека.

«В этих учреждениях ситуация с заболеваемостью сотрудников COVID-19 стабилизировалась. В одном из этих центров провакцинировано 97% сотрудников, в другом с учетом переболевших коронавирусом – 80%», — рассказала руководитель облдепартамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

Также поручено обеспечить тестирование один раз в 2 недели на наличие COVID-19 в соответствии с действующей маршрутизацией, а также с использованием экспресс-тестов персонала стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений центров социального обслуживания населения, в том числе комплексных, вышедших из закрытого (сменного) режима работы и работающих в обычном режиме.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2021 в 14:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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