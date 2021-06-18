18 июня 2021



На Орловщине осталось всего 30% свободных ковидных коек. А третья волна пандемии даже еще не начиналась

В Орловской области свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 30%. В регионе развернуто 866 ковидных коек, а свободно 30%. Ранее власти сообщали, что все больше больниц переходят из статуса ковидных госпиталей к обычному режиму работы. В настоящий момент работа по выводу из ковидного статуса коек в лечебных учреждениях приостановлена. Региональному депздраву поручено создать необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

 

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Опубликовано 18 Июн 2021 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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