На Орловщине осталось всего 30% свободных ковидных коек. А третья волна пандемии даже еще не начиналась

В Орловской области свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 30%. В регионе развернуто 866 ковидных коек, а свободно 30%. Ранее власти сообщали, что все больше больниц переходят из статуса ковидных госпиталей к обычному режиму работы. В настоящий момент работа по выводу из ковидного статуса коек в лечебных учреждениях приостановлена. Региональному депздраву поручено создать необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.