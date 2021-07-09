На Орловщине остановился мусоросортировочный комплекс

В понедельник 5 июля прекратил работу мусоросортировочный завод «Русресурс». Из-за этого произошел сбой договорного графика вывоза отходов и возникли угрозы нештатного перенакопления отходов на контейнерных площадках Мценского, Болховского, Верховского, Залегощенского, Новосильского, Корсаковского и Новодеревеньковского районов Орловской области. Чтобы не допустить перенакопления отходов, регоператор принял решение о временном изменении транспортных потоков. Соответствующее предложение было направлено в адрес профильного облдепартамента. С 6 июля по согласованию с облдепартаментом ЖКХ на период до возобновления работы «Русресурса» схема логистических потоков движения ТКО изменена. Отходы из Мценского, Болховского, Верховского, Залегощенского, Новосильского, Корсаковского и Новодеревеньковского районов направляются на мусоросортировочный комплекс «ЭкоСити» в Орле.

Как пояснили в пресс-службе “Зеленой рощи”, завод «Русресурс» систематически допускает технологические сбои в работе и многократные остановки, что в значительной степени затрудняет разгрузку мусоровозов на объекте и вызывает справедливые нарекания жителей региона.

Несмотря на то, что со стороны УК «Зеленая роща» заводу была оказана помощь и содействие в решении рабочих вопросов, 5 июля с 8 до 16:30 часов заводом не было принято и выгружено ни одного автомобиля, доставившего отходы на сортировку. В последующий день только после вмешательства регионального оператора удалось обеспечить разгрузку спецтехники.7-го июля ситуация в блокировкой приема мусора повторилась, полные мусоровозы вынуждены стоять в очереди практически весь день. Это привело к нарушению графиков вывоза мусора у жителей 7 районов Орловской области. В УК «Зелёная роща» заявили, что не имеют неисполненных обязательств и просроченной задолженности перед заводом «Русресурс». Поэтому регоператор оставляет за собой право требовать от ООО «Русресурс» исполнения всех обязательств, предусмотренных договором, а также возмещения затрат, возникших по вине завода.