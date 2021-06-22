На Орловщине откроют еще отделы МФЦ в торговых комплексах

В Орловской области планируется расширить сеть МФЦ за счет размещения новых отделов в торговых центрах. Этот вопрос обсудили в региональном правительстве. По словам руководителя облдепартамента информационных технологий Андрея Артемова, прорабатываются вопросы по расширению сети МФЦ в том числе с учетом опыта организации такого отдела в ТМК «ГРИНН». С момента открытия отдела МФЦ в ТМК «ГРИНН» здесь оказано более полутора тысяч государственных и муниципальных услуг жителям области. Как показал анализ обращений, это те заявители, которые раньше обращались в отдел МФЦ на улице Ленина. Отдел МФЦ в ТМК «ГРИНН» работает 6 дней в неделю с 10.00 до 19.00. Во вторник – до 20.00. Среднее время ожидания – 2 минуты.

Было отмечено, что размещение новых отделов МФЦ возможно в торговом центре «Европа 24» на Наугорке, в гипермаркетах «ЛИНИЯ» на Карачевском шоссе и Михалицына, а также в бизнес-центре «Модус» или ООО «Цитадель» — оба расположены на территории бывшего завода “Орлэкс”, занимавшего целый квартал. Также рассматривается вариант размещения дополнительного отдела МФЦ в городе Ливны в торговом центре «ЕРМАК» на улице Октябрьской.