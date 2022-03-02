2 марта 2022



На Орловщине откроют центр опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки создается на базе Орловский техникума агротехнологий и транспорта как его структурное подразделение. Центр расположится на 3 этаже учебного корпуса на площади более 900 квадратных метров. Это будет специальное пространство, разделенное на функциональные зоны, в которых располагается современное оборудование, подходящее для выполнения самых разных образовательных задач.

Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) – это новая региональная структура, призванная готовить кадры для потребностей экономики региона, формировать в регионе качественный человеческий капитал. Они должны стать площадкой-агрегатором образовательных ресурсов, оказывающих содействие в подготовке кадров в части предложения лучших условий обучения, в подборе места обучения и преподавателей, а также в обеспечении логистики и оценке качества подготовки.

Жители Орловской области смогут обратиться в ЦОПП для получения следующих услуг:
— консультирование граждан РФ по построению индивидуальной траектории обучения;
— обучение и переобучение граждан РФ по всем видам образовательных программ, предлагаемых ЦОПП;
— проведение профориентационных мероприятий, в том числе профессиональных проб для обучающихся школ города Орла и Орловской области.

Официальное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки Орловской области планируется в День знаний 1 сентября 2022 года. Контакты Центра: 302507, Орловская область, Орловский район, село Старцево, улица Колледжская, дом 2, 3 этаж. Телефон: +7 (4862) 33-10-63

Кстати, аналогичные центры создаются по всей России с 2019 года. За этот период уже был создано 44 центра в 44 субъектах РФ. В 2022 году ЦОПП создается в Орловской области и еще в 14 регионах. Предполагается, что с их помощью будет проще готовить квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современным стандартами и передовыми технологиями.

 

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Опубликовано 02 Мар 2022 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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