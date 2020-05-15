15 мая 2020



На Орловщине открыта «горячая линия» по вопросам стимулирующих выплат медикам

Разъяснения о порядке и сроках стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, можно будет получить по телефонам «горячей линии», которая открыта в облдепартаменте здравоохранения (4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07.

По телефонам также принимаются обращения медицинских работников, которые столкнулись с нарушением своих прав в обозначенном вопросе. Обращения по телефонам «горячей линии» принимаются в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу), — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 15 мая 2020 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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