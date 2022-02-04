4 февраля 2022



На Орловщине отменили вечера встреч выпускников

Такое решение принято 3 февраля на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории области. В регионе наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппа, а также широкое распространение высококонтагиозного штамма коронавируса «Омикрон».

Кроме того, на заседании штаба было принято перевести на дистант все работу всех учреждений допобразования, включая школы дополнительного образования, секции, кружки и иные занятия с очным присутствием детей. Исключение составят лишь тренировки членов спортивных сборных команд.

Напомним, что школы города Орла продолжат работу в дистанционном формате до 12 февраля. В школах других муниципалитетов области будет продолжен мониторинг заболеваемости учащихся в разрезе классов и школ. В случае отсутствия более 20% учащихся класса или школы по причине заболевания острыми респираторными инфекциями состоится перевод на дистанционный формат обучения. Это же касается и учреждений среднего профессионального образования.

Детские сады продолжат работу в штатном режиме с усилением контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Родителям, которые имели возможность не водить детей в детсады в течение определенного периода времени, при возвращении ребенка в сад достаточно будет письменно или устно уведомить руководство учреждения. Медицинских справок для этого не требуется, за исключением случаев болезни ребенка.

 

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Опубликовано 04 Фев 2022 в 19:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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