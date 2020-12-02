На Орловщине отметят День Неизвестного солдата

Этот день в России отмечается 3 декабря с 2014 года. Знаменательная дата посвящена российским и советским воинам, которые пали в боях за Родину на территории нашей страны и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными.

На Орловщине памятные мероприятия начнутся с традиционного возложения цветов. В областной столице церемония возложения состоится в сквере Танкистов в 10.00. Далее в районах области пройдет акция «Огонь Памяти» − памятные огни зажгутся в ряде населенных пунктов. Это действие будет сопровождаться проходом почетных караулов.

Тематические “уроки памяти” пройдут в школах. А вечером в 18.00 в рамках акции «Свет Памяти» на здания и сооружения будет спроецирован символ скорби о павших в Великой Отечественной войне – пламя Вечного огня.

В областном центре подсветку включат на административном здании Ансамбля танца «Славица» (ул. Горького, 47А) и здании КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов,17), в Болхове подсветят мост на переулке Земляном. В Колпнянском районе красным, желтым и оранжевым светом озарится местный Дом культуры (ул. Советская, д.3). В поселке Нарышкино подсветка в виде символа дня − Вечного огня будет включена на здании районного ДК (ул. Ленина, 95). В Хотынце местные жители увидят подсветку на здании культурно-досугового центра (ул. Пушкина, 25). Также праздничную подсветку включат на зданиях местных СДК сразу в трех населенных пунктах Мценского района: это села Спасское-Лутовиново, Черемошны и деревня Подберезово.