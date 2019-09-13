13 сентября 2019



На Орловщине отравилось уже 5 любителей «тихой охоты»

В этом году в Орловской области отравилось грибами уже 5 человек (все «дары леса» были собственного сбора и домашнего приготовления). Летальные случаев пока нет. Как рассказали в региональном «Центре гигиены и эпидемиологии», в большинстве случаев отравления возникают из-за незнания или недостаточного опыта в сборе грибов. Ядовитые грибы можно не только собрать по ошибке в лесу, но и купить на стихийном рынке, где продаваемая продукция не прошла необходимой проверки.

Второй по распространенности причиной может стать небрежность в приготовлении грибных блюд. Грибы готовятся достаточно долго, поэтому некоторые хозяйки самовольно сокращают время приготовления, подавая к столу продукт, не прошедший достаточную термообработку.

При сборе грибов, даже при наличии некоторых знаний и опыта, всегда необходимо строго соблюдать основные правила.

1. Не покупайте грибы, реализуемые в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих.
2. Собирайте в лесу только те грибы, о которых Вы точно знаете, что они съедобны.
3. Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог и железнодорожных магистралей. Грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу.
4. Не собирайте грибы старые, перезрелые, переросшие, червивые (ввиду опасности разложения белка и накопления токсинов).
5. Не используйте при сборе грибов полиэтиленовые пакеты, которые препятствуют прохождению воздуха. Собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими.
6. Не давайте грибы детям, т.к. для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом.
7. Не употребляйте в пищу грибы при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, товар не должен быть загнившим или испорченным. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре. Помните, на полках в магазине не должны размещаться деформированные металлические банки и стеклянные банки с бомбажными крышками.
Следите за детьми! Важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть сырой гриб. Для этого нужно ещё заранее, перед прогулкой, осматривать место, где ребёнок будет гулять. Также нужно осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений.
Кроме этого, необходимо внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу.

 

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Опубликовано 13 Сен 2019 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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