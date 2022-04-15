15 апреля 2022



На Орловщине отремонтируют еще три моста

Еще три моста будут отремонтированы в этом году в районах Орловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Будет отремонтирован мост через реку Филенка на автомобильной дороге Корсаково – Войново – Жилино км 12+793 в Корсаковском районе. Также запланирован ремонт моста через реку Крома на автомобильной дороге «Сосково – Мураевка» – автодорога «д. Новогнездилово – д. Толмачево» км 5+540 в Сосковском районе. Еще одним дорожным объектом, который отремонитируют в этом году в рамках нацпроекта «БКД» станет мост через реку Тим на автодороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое км 91+962 в Должанском районе.

Протяженность объектов составляет 177,6 метров. В настоящее время формируется конкурсная заявка на определение подрядных организаций.

 

Орловским предпринимателям напомнят о долгах в Пенсионном фонде
Лучшая ученица Орловской области играет на гуслях
В Орловской области подтверждено еще 59 случаев заболевания коронавирусом
Опубликовано 15 Апр 2022 в 19:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"