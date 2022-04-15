На Орловщине отремонтируют еще три моста

Еще три моста будут отремонтированы в этом году в районах Орловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Будет отремонтирован мост через реку Филенка на автомобильной дороге Корсаково – Войново – Жилино км 12+793 в Корсаковском районе. Также запланирован ремонт моста через реку Крома на автомобильной дороге «Сосково – Мураевка» – автодорога «д. Новогнездилово – д. Толмачево» км 5+540 в Сосковском районе. Еще одним дорожным объектом, который отремонитируют в этом году в рамках нацпроекта «БКД» станет мост через реку Тим на автодороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое км 91+962 в Должанском районе.

Протяженность объектов составляет 177,6 метров. В настоящее время формируется конкурсная заявка на определение подрядных организаций.