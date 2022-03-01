1 марта 2022



На Орловщине планируют расчистить русло реки Сосна

Целью проекта является улучшение состояния водотока, повышение способности реки к самоочищению, восстановление ее природных характеристик, повышение рекреационной ценности и эстетической привлекательности, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Предельная стоимость работ по расчистке участка русла реки Сосна в пгт Колпна составляет 43 млн рублей. Средства ожидается получить из федерального бюджета.

Масштабный для муниципалитета экологический проект будет реализован в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» (2020-2025 гг.).

По итогам аукциона был определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации — ООО «Проектный Институт Территориального Развития» (г. Тихорецк Краснодарского края). Эта организация предложила наиболее низкую цену контракта — 1 млн 885 тыс. рублей. Начальная стоимость услуг по инженерно-техническому проектированию была установлена в размере 3 млн рублей. Экономия составила 37%.

В соответствии с условиями контракта подрядчик до 26 мая 2022 года должен провести изыскательские работы на участке реки протяженностью 3,5 км, от плотины сахарного завода и вниз по течению до устья ручья Покровский.

После того, как подготовленная проектно-сметная документация получит положительное заключение экспертизы и пройдет согласование с Федеральным агентством водных ресурсов, планируется приступить к расчистке участка русла реки.

 

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Опубликовано 01 Мар 2022 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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