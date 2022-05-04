4 мая 2022



На Орловщине по импортозамещению создали инсулиновую помпу

Как утверждает группа ВК «Объясняем», первая в России инсулиновая помпа создана именно в Орловской области. Помпа помогает людям, нуждающимся в непрерывной инсулиновой терапии. Прибор автоматически вводит микродозы инсулина под кожу, тем самым контролируя уровень сахара в крови пациента. До сегодняшнего дня, по утверждению авторов поста, в России инсулиновые помпы не производились.

Стали известны ТТХ нового изделия. Устройство разработано и производится на Болховском заводе полупроводниковых приборов. Цена прибора составит 70-75 тысяч по сравнению с0 150-300 тысячами на зарубежные аналоги. Важным преимуществом стала меньшая доза вводимого препарата, что позволяет точнее рассчитывать дозировку под конкретного пациента. (А это имеет особое значение, если речь о больных детях). Сейчас прибор находится на последней стадии испытаний.

 

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Опубликовано 04 мая 2022 в 18:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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