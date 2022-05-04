На Орловщине по импортозамещению создали инсулиновую помпу

Как утверждает группа ВК «Объясняем», первая в России инсулиновая помпа создана именно в Орловской области. Помпа помогает людям, нуждающимся в непрерывной инсулиновой терапии. Прибор автоматически вводит микродозы инсулина под кожу, тем самым контролируя уровень сахара в крови пациента. До сегодняшнего дня, по утверждению авторов поста, в России инсулиновые помпы не производились.

Стали известны ТТХ нового изделия. Устройство разработано и производится на Болховском заводе полупроводниковых приборов. Цена прибора составит 70-75 тысяч по сравнению с0 150-300 тысячами на зарубежные аналоги. Важным преимуществом стала меньшая доза вводимого препарата, что позволяет точнее рассчитывать дозировку под конкретного пациента. (А это имеет особое значение, если речь о больных детях). Сейчас прибор находится на последней стадии испытаний.