На Орловщине починят более 20 железнодорожных переездов

В 2020 году в Орловской области планируется отремонтировать 23 железнодорожных переезда, включая асфальтирование проезжей части. Всего в Орловско-Курском регионе МЖД отремонтируют 59 переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока.

Помимо этого, в течение года железнодорожники совместно с ГИБДД проведут рейды по выявлению нарушителей правил пересечения железнодорожных переездов, а также инструктаж водителей на автопредприятиях и в автошколах.