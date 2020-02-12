12 февраля 2020



На Орловщине починят более 20 железнодорожных переездов

В 2020 году в Орловской области планируется отремонтировать 23 железнодорожных переезда, включая асфальтирование проезжей части. Всего в Орловско-Курском регионе МЖД отремонтируют 59 переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока.

Помимо этого, в течение года железнодорожники совместно с ГИБДД проведут рейды по выявлению нарушителей правил пересечения железнодорожных переездов, а также инструктаж водителей на автопредприятиях и в автошколах.

 

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Опубликовано 12 Фев 2020 в 17:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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