На Орловщине поставят на учет всех домашних животных, даже пчел

До 1 ноября 2018 года орловцы должны обратиться в учреждения ветеринарии для регистрации животных, птицы и пчелопасек и получения ветеринарного паспорта на личное подсобное хозяйство. На основании Закона РФ «О ветеринарии» животные подлежат идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заболеваний.

С 1 октября 2018 года на территории региона начали выявлять жителей, не поставивших своих животных на учет в госветучреждениях. В отношении нарушителей будут возбуждаться дела об административных правонарушениях. За несоблюдение законодательства предусмотрено наложение штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Владельцев животных просят не дожидаться проверок, а самим обратиться в учреждения ветеринарии по месту жительства для регистрации своих подопечных и получения ветпаспорта на ЛПХ.