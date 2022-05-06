На Орловщине появится еще один мусорный полигон

Как уже неоднократно сообщало наше издание, в регионе катастрофически не хватает полигонов. И вот появилась надежда, что ситуация начнет выправляться – областные чиновники анонсировали проект по созданию современного объекта обработки, утилизации и размещения отходов. Проект со сроком эксплуатации 24 года предполагает государственно-частное партнерство. В долгосрочной перспективе на его базе возможно создание Экотехнопарка.

Что известно на сегодняшний день? Проект предусматривает создание в Орловском муниципальном округе объекта мощностью 150 тысяч тонн в год. Он будет включать комплекс по обработке ТКО, в состав которого войдет станция обработки органоминеральных отходов мощностью 57 тыс. тонн/год. Также новый объект предусматривает линию обработки ТКО в целях производства RDF-топлива мощностью 50 тыс. тонн/год, и полигон ТКО мощностью 98 тыс. тонн/год. Объект планируется оснастить необходимым оборудованием и обслуживающей техникой.

Параметры объекта позволят в перспективе снизить долю отходов, направляемых на полигонное захоронение до 25%.

На объект предполагается ежегодно направлять не менее 115 тыс. тонн ТКО и до 35 тыс. тонн отходов промышленного производства. Технические характеристики позволят обрабатывать не относящихся к ТКО промышленные отходы, обращение с которыми в настоящее время затруднено вследствие отсутствия в транспортно-логистической доступности объекта захоронения.

Эксплуатация объекта устранит логистически необоснованные издержки на транспортирование остатков сортировки ТКО из Орловской технологической зоны в Мценск. Кроме того, объект может являться резервным для захоронения остатков сортировки из Мценской и Ливенской технологических зон. Предполагается возможность приема ТКО из Мценской технологической зоны в случае прекращения деятельности завода ООО «Русресурс», при этом исчезнет необходимость нерациональной «возвратной» транспортировки остатков сортировки.

Включение в технологическую структуру объекта линии по изготовлению RDF-топлива и станции обработки органоминеральных отходов для изготовления почвогрунтовых смесей во многом решит региональную проблему слабого развития отрасли утилизации отходов. В соответствии со стратегией Минпромторга России, RDF- топливо будет обеспечено рынком сбыта, используясь в качестве источника тепловой энергии для металлургических и цементных производств.

Запуск в эксплуатацию первого этапа объекта, предусматривающего сортировку и захоронение отходов, возможен в срок до 6 месяцев. Предполагаемый круглосуточный режим работы позволит устранить вероятность перенакопления ТКО.

Представительством Орловской области при правительстве РФ, АО «Корпорацией развития Орловской области» и ООО «УК «Зеленая Роща» разработан механизм, предусматривающий финансирование данного инфраструктурного проекта через зеленые облигации публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Инвестор уже привлечен, разработана необходимая документация, разработана стратегия сопровождения проекта на всех этапах реализации.

Предусматривается проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта обработки, утилизации и захоронения отходов. По итогам конкурса будет подписано концессионное соглашение, в ходе реализации которого в собственность Орловской области поступит современный объект, функционирование которого позволит достичь целей, обозначенных реформой системы обращения с ТКО. Было особо отмечено, что инвестиционный проект не потребует привлечения бюджетных средств.

О назревшей необходимости проведения дополнительных мероприятий для максимальной оптимизации региональной системы обращения с отходами в связи с накопившимися проблемами в отрасли заявил и зампред облправительства Владимир Ивановский. Он отметил, что заполняемость двух полигонов, которые находятся на территории региона в Ливнах и Мценске, уже сегодня составляет 90%. Заключение концессионного соглашения позволит создать новый инфраструктурный объект, подчеркнул Владимир Ивановский.