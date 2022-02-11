На Орловщине приостановят выдачу региональных QR-кодов

Об этом сообщил руководитель депздрава Станислав Шувалов. Напомним, что с декабря прошлого года на Орловщине выдаются региональные QR-коды при уровне антител от 500 единиц. С 21 февраля орловцы смогут получить QR-коды по наличию антител к COVID-19 на портале Госуслуг. Причем для получения общероссийского QR-кода на три месяца достаточно наличие любого уровня антител. Выдача региональных QR-кодов будет приостановлена.

Руководитель депздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавирусной инфекции находятся в регионе на высоком уровне. Коллективный иммунитет стремится к 80%. Станислав Шувалов акцентировал внимание на необходимости ревакцинации, если после вакцинации или заболевания ковидом прошло 6 месяцев. Поскольку получившие прививку переносят заболевание бессимптомно либо в легкой форме.

На днях Минздрав принял решение о том, что первый компонент вакцины двухкомпонентного «Спутник V» приравнен к однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». При этом Станислав Шувалов напомнил, что для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями для защиты от COVID-19 рекомендована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Также в рамках обсуждения темы речь шла о вакцинации подростков вакциной «Спутник М». Станисла Шувалов отметил, что в регионе немало родителей, желающих защитить своих детей от опасной инфекции. Тем более, что в последнее время дети и подростки заболевают чаще и болезнь переносят тяжелее. В связи с этим вакцинация детей и подростков вакциной «Спутник М» на Орловщине будет продолжена.