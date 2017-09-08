На Орловщине привито от гриппа уже 114 тысяч человек

Прививку против гриппа в Орловской области уже получили более 114 000 человек, в том числе более 25 000 детей. Для вакцинации используется отечественная вакцина «Совигрипп», которая содержит актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса, в том числе против свиного гриппа типа «Мичиган», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Общий охват прививками составил более 95%, включая специалистов, работающих в районах области.

Орловцам настоятельно рекомендуют не откладывать вакцинацию, так как волна гриппа может начаться раньше обычного. Прививка в первую очередь помогает защититься от серьезных осложнений, вызванный вирусом — пневмоний, абсцессов легких, миокардитов энцефалитов, менингитов, а также возможных летальных исходов при тяжелых формах гриппа. Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, а также на ярмарках выходного дня в Орле, где работают выездные бригады медицинских организаций.