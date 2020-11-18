На Орловщине привьют от коронавируса 1 500 медиков

Более 600 доз вакцины от коронавируса поступят в регион уже в конце ноября, — об этом рассказал на брифинге руководитель депздрава Иван Залогин. Первая партия вакцин в количестве 84 доз в область поступила еще в октябре. Так как вакцина двухкомпонентная, то было привито 42 человека. Вторая партия должна поступить в регион в ближайшие две недели.

«До конца ноября мы ожидаем поставку более 600 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в Центре им. Гамалеи. Массовую вакцинацию медработников мы ожидаем в декабре. В настоящее время сформирован реестр добровольцев, готовых вакцинироваться, сейчас он насчитывает порядка 1500 человек», — отметил Иван Залогин.

Он также рассказал, что уже с завтрашнего дня в регион ожидаются поставки экспресс-тестов на коронавирус (показывают результат в течение 10-20 минут). Они будут использоваться в том числе при обслуживании пациентов на дому, у которых имеется соответствующая симптоматика.