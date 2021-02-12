12 февраля 2021



На Орловщине продолжат сажать «Сады Памяти»

В память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне на территории Орловской области вновь будут высаживать деревья. В прошлом году на территории региона было высажено 106 тыс. деревьев на площади 115 га, в этом году к посадке запланировано 110 тыс. саженцев на площади 116 га.

Памятные посадки вновь появятся в муниципальных районах, а также на землях лесного фонда региона. Лесоводы уже определяют локации лесных участков в границах лесничеств и породный состав посадочного материала для организации мероприятий в рамках проведения масштабной акции.

 

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Опубликовано 12 Фев 2021 в 13:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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