На Орловщине продолжат сажать «Сады Памяти»

В память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне на территории Орловской области вновь будут высаживать деревья. В прошлом году на территории региона было высажено 106 тыс. деревьев на площади 115 га, в этом году к посадке запланировано 110 тыс. саженцев на площади 116 га.

Памятные посадки вновь появятся в муниципальных районах, а также на землях лесного фонда региона. Лесоводы уже определяют локации лесных участков в границах лесничеств и породный состав посадочного материала для организации мероприятий в рамках проведения масштабной акции.