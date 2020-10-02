На Орловщине продолжают орудовать компании, которые навязывают гражданам замену исправных электросчетчиков

С 1 июля 2020 года изменился порядок замены и установки приборов учета электроэнергии. Теперь электросчетчики меняют за свой счет энергокомпании – гарантирующие поставщики и электросетевые организации. Для граждан вся процедура бесплатна. Пресс-служба “Орловского энергосбыта” предупреждает: компании, которые ходят по домам и предлагают заменить приборы учета электроэнергии на платной основе, вводят людей в заблуждение и пытаются нажиться на незнании ими законов!

В адрес энергосбыта продолжают поступать обращения орловцев, которых недобросовестные компании вынудили заменить электросчетчики. Действуют такие дельцы по стандартной схеме. Они ходят по домам и заявляют гражданам, что их приборы учета срочно необходимо менять. В качестве причин называют неисправности, выход за межповерочный интервал или некие изменения в законодательстве. Однако если жители все-таки соглашаются на замену, в акте выполненных работ представители этих фирм ставят отметку «заменён по желанию потребителя». Услуги таких компаний обходятся потребителям в три-пять тысяч рублей.

Изменения в законодательстве действительно произошли, но они сняли с потребителей обязанность по замене приборов учета. Орловский энергосбыт подготовил памятку в форме вопросов и ответов о новом порядке замены/установки приборов учета.

Что делать, если пришли неизвестные и настоятельно, под разными предлогами за деньги предлагают заменить прибор учета?

Ни в коем случае не соглашаться на замену. Не подпускать этих людей к прибору учета – они могут намеренно повредить контрольные пломбы. Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы.

Кто теперь меняет приборы учета электроэнергии?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 №554 приборы учета с 1 июля 2020 года меняют энергокомпании. В многоквартирных домах эта обязанность возложена на гарантирующих поставщиков — в Орловской области это ООО «Орловский энергосбыт», в частном секторе – на сетевые организации АО «Орёлоблэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго». Для потребителей процедура абсолютно бесплатна. Расходы на электросчетчики и их установку несут энергокомпании.

В каких случаях требуется замена/установка прибора учета?

Установка требуется в случае отсутствия прибора учета, замена – в случаях истечения межповерочного интервала или выхода электросчетчика из строя.

Важно: в период пандемии было принято Постановление Правительства, согласно которому до 1 января 2021 года к расчетам принимаются показания приборов учета коммунальных услуг, у которых начиная с 6 апреля 2020 года истек межповерочный интервал. До нового года таким абонентам следует передавать показания электросчетчика, как и ранее: менять приборы учета до конца года не нужно. В дальнейшем же замена пройдет в плановом режиме. Орловский энергосбыт формирует график замены электросчетчиков, информация о приборах учета у гарантирующего поставщика есть, компания будет связываться с потребителями и согласовывать время замены.

Что делать, если прибор учета электроэнергии сломался?

Необходимо обратиться в энергокомпанию (для многоквартирных домов – в ООО «Орловский энергосбыт», для жителей частного сектора – в АО «Орёлоблэнерго» или филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго») и оставить заявку на замену прибора. Орловский энергосбыт принимает заявки в дистанционном формате через: контактный центр по телефонам 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области); личный кабинет клиента; форму «Задать вопрос» на официальном сайте; сообщения в официальной группе компании в соцсети ВКонтакте.