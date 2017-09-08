На Орловщине продолжают торговать шубами без маркировки

Сотрудники Роспотребнадзора провели 19 проверок, в ходе которых изучили 1 208 меховых изделий. Без контрольных знаков в обороте находилось 152 швейных изделия из натурального меха на сумму 3,9 млн.рублей.

Между тем, в стране уже второй год реализуется пилотный проект по введению обязательной маркировки всех меховых товаров контрольными (идентификационными) знаками. Поэтому все непромаркированные шубы были арестованы, а на индивидуальных предпринимателей составлены протоколы. Затем материалы были направлены для рассмотрения в суды. По части дел уже вынесено решение — конфисковано 127 изделий из натурального меха на общую сумму 2,8 млн. рублей. Два административных материала еще находятся в суде на рассмотрении, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора