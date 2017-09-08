На Орловщине продолжают торговать шубами без маркировки

Сотрудники Роспотребнадзора провели 19 проверок, в ходе которых изучили 1 208 меховых изделий. Без контрольных знаков в обороте находилось 152 швейных изделия из натурального меха на сумму 3,9 млн.рублей.

Между тем, в стране уже второй год реализуется пилотный проект по введению обязательной маркировки всех меховых товаров контрольными (идентификационными) знаками. Поэтому все непромаркированные шубы были арестованы, а на индивидуальных предпринимателей составлены протоколы. Затем материалы были направлены для рассмотрения в суды. По части дел уже вынесено решение — конфисковано 127 изделий из натурального меха на общую сумму 2,8 млн. рублей. Два административных материала еще находятся в суде на рассмотрении, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

 

В Орловской области слишком расплодились бобры
Полиция задержала воров, укравших у орловца бензин, магнитолу и пять помидоров
Орловским природоохранным межрайонным прокурором назначена Ирина Булгакова
Опубликовано 09 Янв 2018 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"