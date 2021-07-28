28 июля 2021



На Орловщине прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер

По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 28 июля до 21 часа 29 июля будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град. Ветер западный 5-10, днем при грозах местами порывы до 18 м/с.

В Орле будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 16-18°, днем 29-31°. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32°.

ГУ МЧС по Орловской области напоминает о необходимых мерах безопасности в связи с ухудшением погоды.

 

Молодые учителя в Орловской области могут получить льготную ипотеку
На рынках Орловской области продавали семена сомнительного качества
Орловским садоводам и дачникам не советуют скучать в декабре
Опубликовано 28 Июл 2021 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"