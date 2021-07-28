На Орловщине прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер

По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 28 июля до 21 часа 29 июля будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град. Ветер западный 5-10, днем при грозах местами порывы до 18 м/с.

В Орле будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью 16-18°, днем 29-31°. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32°.

ГУ МЧС по Орловской области напоминает о необходимых мерах безопасности в связи с ухудшением погоды.