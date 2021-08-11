На Орловщине проходит микроперепись

Орловская область принимает участие в первой Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, которая стартовала 1 августа. Плановый срок окончания акции – 30 августа. Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, за месяц планируется переписать 304 сельскохозяйственные организации, 956 КФХ и ИП, более 132 тысяч личных подсобных хозяйств граждан и 350 некоммерческих садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

К началу этой недели в Орловской области обследованы 41 тысяча личных подсобных хозяйств (31% от общего числа) и 10% некоммерческих объединений. Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут подведены в IV квартале 2021 года, окончательные – в IV квартале 2022 года.

Все сведения, полученные в ходе микропереписи, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации. Сельскохозяйственная микроперепись проводится в целью формирования официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития отрасли и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Планируется, что сельскохозяйственная микроперепись будет проводиться каждые 10 лет, спустя 5 лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи.