На Орловщине пройдет еще один «Урок цифры»

С 14 февраля по 6 марта Яндекс проведет занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема урока этого года − «Цифровое искусство: музыка и IT», — рассказали в пресс-службе облправительства.

Новый урок, подготовленный экспертами компании, объяснит, как с помощью технологий можно узнать больше о музыке и как ее создавать с помощью искусственного интеллекта. «На пересечении IT и других дисциплин, иногда неожиданных, происходит много интересного — новые технологии становятся привычными и меняют повседневный образ жизни. Это же касается и музыки: например, рекомендации Яндекс.Музыки умеют подбирать треки под ситуацию, в которой находится слушатель, и под его настроение. Алгоритмы сервиса учитывают больше тысячи факторов, чтобы идеально подбирать как любимую, так и незнакомую для пользователя музыку», − отметила гендиректор Яндекса в России Елена Бунина. В новом Уроке цифры специалисты компании расскажут о том, какие технологии нужны для распознавания и оцифровки, какую музыку может создавать искусственный интеллект вместе с человеком.

Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Все материалы будут доступны на сайте. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов − задания отличаются по объему и уровню сложности. В начале урока его участникам расскажут, что такое звук и какие у него есть важные характеристики. Ребята научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, а еще попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно.

Преподаватели смогут поучаствовать в вебинаре, чтобы подготовиться к занятию: 9 февраля организаторы расскажут о предстоящем уроке, познакомят с заданиями и дадут методические указания. Подключиться к вебинару можно на сайте проекта урокцифры.рф.

Напомним, «Урок цифры» − проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За 3,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 45 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию − при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из более 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.