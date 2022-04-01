На Орловщине пройдет выборочная сельхозперепись

В Орловской области стартует выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. В нашем регионе в обследовании примут участие 806 личных подсобных хозяйств граждан, расположенных на 28 участках наблюдения в сельской местности.

Данное выборочное обследование – это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения. Его основная задача — получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам.

Опрос членов личных подсобных хозяйств проводится специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами) на основании бланка формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан».

Интервьюеры обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также проинформировать о целях и задачах обследования.

Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации.

Более подробную информацию о Выборочном обследовании сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан можно получить в Орелстате (г. Орел, пер. Воскресенский, 24) по телефонам: (4862) 42-83-34, 55-14-16, 55-18-36.