9 июля 2021



На Орловщине растет заболеваемость внебольничными пневмониями

На минувшей неделе в Орловской области зарегистрировано 362 случая внебольничной пневмонии. Показатель составил 49,35 на 100 тыс. населения области, что на 5,2% выше показателя заболеваемости предыдущей недели (344 случая, показатель 46,9 на 100 тыс. населения).

В структуре заболеваемости внебольничными пневмониями доля внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019 составила 46,7%, об этом рассказал руководитель теруправления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

В возрастной структуре заболевших внебольничными пневмониями за последнюю неделю наибольший удельный вес зарегистрирован среди лиц в возрасте 65 лет и старше – 41,4%, в возрасте 50-64 года – 32%, в возрасте 30-49 лет – 18,9%, в возрасте 18-29 лет – 6,5%, в возрасте 1 – 6 лет – 0,6%, в возрасте 15–17 лет – 0,6%. В возрастных группах до 1 года, 7 – 14 лет — случаи внебольничных пневмоний не зарегистрированы.

По социальному статусу за последнюю неделю удельный вес заболевших внебольничными пневмониями распределился следующим образом: пенсионеры составляют 53,3%, не работающие граждане, студенты, работники частных предприятий, образовательных учреждений – 33,1%, рабочие – 7,7%, служащие – 2,4%, работники медицинских организаций, в том числе обеспечивающий персонал – 2,9%, представители силовых структур – 0,6%

 

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Опубликовано 09 Июл 2021 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 48

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