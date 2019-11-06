На Орловщине резко выросла подростковая преступность

По итогам 9 месяцев текущего года на территории области отмечен существенный рост подростковой преступности на 29,7% — со 101 (9 месяцев 2018 года) до 131 преступления. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 68 из 131 преступления совершены учащимися и студентами, 63 подростка нигде обучение не проходили. При этом, как показывают результаты проведенных проверок, проведенных по каждому факту совершенного преступления, учреждениями образования свободное время подростков путем привлечения к занятиям дополнительным образованием не организовывалось.

Работа по массовому привлечению детей к занятиям дополнительным образованием в муниципальных учреждениях, государственных учреждениях среднего профессионального образования ведется слабо. Так, в профессиональных образовательных организациях области из 11 173 обучающихся программами дополнительного образования охвачены только 3 136 человек. Указанное соотношение свидетельствует о недостаточной работе органов управления образованием по организации полезного досуга несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.

Между тем, наше издание еще в начале 2019 года подробно описывало проблему. Напомним, «с нового года орловские учреждения дополнительного образования, где дети занимаются вокалом и хоровым пением, изобразительным искусством, хореографией и сценическим мастерством, осваивают игру на музыкальных инструментах и т. д. оказались в унизительном положении из-за значительного сокращения финансирования. Нехватка средств приведет не только к обнищанию преподавателей, которые лишаются и без того невысоких стимулирующих выплат, но и к нарушению учебного процесса из-за возможных сокращений штата» — писала наша газета в материале «Наплевать» — очень точное слово» в №8 (545) от 6 марта от 2019 г. Учитывая тот факт, что в бюджете следующего года учреждения допобразования не планируют получить больше средств, чем было заложено в 2019-ом — подростковая преступность на Орловщине продолжит расти.