На Орловщине с начала года нашли 76 фальшивок

Орловские полицейские постоянно работают над тем, чтобы сотрудники торговых точек умели отличать фальшивки и знали порядок действий при обнаружении липовой купюры. Существует несколько способов, как самостоятельно отличить настоящие деньги от поддельных. Так, на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны муаровые (радужные) полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ отсутствует или виден неотчетливо.

Имеют несколько степеней защиты и денежные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. На купюре в две тысячи рублей при наклоне можно рассмотреть оптический эффект — кольцо на стилизованном изображении солнца может перемещаться. Также на защитной нити при повороте купюры цифры начинают двигаться вправо-влево. Под острым углом видны цветные изображения рубля на радужном фоне. На однотонном поле с надписью «РОССИЯ» при изменении угла зрения становится видимым число «2000», каждая цифра которого окрашена в свой цвет. Подобными способами защищена и двухсотрублевая купюра.

Также полицейские дают ряд рекомендаций, как действовать в случае обнаружения фальшивой (или подозрительной) купюры.

— Если с вами пытаются расплатиться или уже расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите в полицию.

— При обнаружении фальшивой купюры ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться, так как сбыт поддельных денежных знаков является преступлением.

— Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся банкноты, вы можете обратиться в любое отделение банка и попросить проверить их на подлинность.

Полиция напоминает: если вы располагаете какой-либо информацией о лицах, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть УМВД по телефону «02» (с мобильного «102»).