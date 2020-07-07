На Орловщине в ближайшие дни сильная жара и ветер

В ближайшие сутки на территории области прогнозируется жаркая и ветреная погода. Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила поведения, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким. Так, по прогнозу Орловского гидрометцентра до 21 часа 7 июля на территории области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный ночью 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днём +29°С…+34°С, местами сильная жара +35°С…+37°С.

8 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17°С…+22°С, днем +21°С…+26°С.

9 июля ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +21°С…+26°С.

В пресс-службе МЧС напомнили правила поведения при высоких температурах:

Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.

В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом.

В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу.

Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

С наступлением жаркой погоды люди устремились к воде. Купание в водоёмах, не оборудованных в соответствии с установленными требованиями – крайне опасно.

Купайтесь только в разрешённых местах, на благоустроенных пляжах;

не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;

продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;

после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;

недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении;

не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног;

не подплывайте к проходящим судам;

если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;

родителям нужно больше уделять внимание детям, проводить с ними профилактические беседы, не оставлять их без присмотра во время отдыха возле водоёмов.