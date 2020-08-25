На Орловщине сменят адреса 6 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД

Смена мест дислокации приборов фото и видео-фиксации периодически осуществляется в целях повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. На 2020 год запланирована передислокация 9 стационарных комплексов в 2 этапа. Передислокация 3-х комплексов завершена в мае этого года.

Как рассказал начальник казенного учреждения Орловской области «Орелтранссигнал» Егор Залыгин, в настоящее время осуществляется передислокация еще 6 комплексов. Окончание работ по монтажу оборудования на новых местах дислокации запланировано к 1 сентября 2020 года, ввод в эксплуатацию – к 1 октября 2020 года. Егор Залыгин также отметил, что в системе фото- и видеофиксации региона внедряют передовые технологии и современные программные решения.

В июне 2020 года заключен договор безвозмездного пользования комплексом фотовидеофиксации «Орлан 2.0» — самого нового технического решения по фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Комплекс поставили в городе Орле на ул. Ленина, в районе дома №43. С 10 июля 2020 года уже вынесено 309 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 463 500 рублей. Поступающие с этого прибора фотоматериалы обладают абсолютно достаточной доказательной базой для вынесения постановлений о правонарушениях.

В июле 2020 года заключен договор с ООО «ЭР Телеком» о безвозмездной эксплуатации мобильного комплекса «Кордон.Про» М, также являющегося технической новинкой в сфере фиксации нарушений ПДД. Его ключевой особенностью является возможность работы в движении при установке в автомобиль. В настоящее время комплекс используется в тестовом режиме для выявления нарушений скоростного режима на автомобильной дороге «Орел-Брянск».

Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, система фото- и видеофиксации нарушений в области дорожного движения Орловской области включает в себя 121 стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД, 28 передвижных, 4 мобильных, автоматизированные рабочие места предварительной обработки информации и серверное оборудование. Всё вышеперечисленное оборудование, кроме 33-х стационарных комплексов, принадлежащих ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», является государственной собственностью Орловской области и находится в оперативном управлении КУ ОО «Орелтранссигнал».

Финансирование работы и развития системы фото- и видеофиксации региона идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет бюджетных ассигнований, выделяемых по государственной программе «Развитие транспортной системы в Орловской области». Действующая система фото- и видеофиксации позволяет повысить безопасность дорожного движения в регионе.