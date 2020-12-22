На Орловщине собрали более тонны шишек сосны

На территории нашего региона продолжается восстановление лесов. Сейчас идет сбор семян. Лесоводы заготавливают шишки сосны обыкновенной, которые после переработки в специальной шишкосушилке и контроля качества семян будут храниться в стеклянной таре до их весенней посадки в лесных питомниках.

Пока заготовлено более тонны шишек сосны обыкновенной. В ближайшее время начнется процесс их переработки – сушка, извлечение семян из шишек, обескрыливание и очистка. Уникальная орловская шишкосушилка собрана из подручных материалов. Например, печь — это бывший каток, которым разбивали комки земли, цепляя его к трактору. Два мощных вентилятора гоняют горячий воздух по сушилке, где на полках с сетчатым дном разложены шишки. От жары они раскрываются и семена осыпаются вниз. Ускорить процесс нельзя — можно только пошевелить шишки специальной деревянной шваброй. На протяжении всего процесса температуру необходимо поддерживать на одном уровне. Кстати, топится печь отходами рядом расположенной лесопилки. Так что сразу убиваются два зайца — лесопилка избавляется от отходов, шишкосушилка получает дешевое топливо для работы. Выход семян один к ста. То есть из 100 кг собранных шишек получится всего 1 кг семян. Орловские семена сосны известны за пределами региона своим высоким качеством.

Также помимо сосен в Орловской области заготовлено более 2 тонн семян дуба, которые прошли проверку в Тульской лесосеменной станции. Весной следующего года желуди будут использованы для посева в питомниках и создания лесных культур дуба в лесном фонде региона. Работа по лесовосстановлению организована в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».