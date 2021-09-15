На Орловщине сразу после выборов запретят массовые мероприятия с более чем 500 участниками

Областные чиновники приняли решение с 18 сентября ввести ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. Такое решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. В регионе коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,1, что выше нормативного показателя. Темп прироста показателя заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю был равен 5,1%. Прогнозируется его повышение.

На прошлой неделе в эпидемический процесс были вовлечены 22 административные территории региона. В сравнении с предыдущей неделей отмечен рост показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 8 административных территориях региона: Болховском, Верховском, Глазуновском, Знаменском, Колпнянском, Новосильском, Орловском и Хотынецком районах. Не регистрировались случаи новой коронавирусной инфекции в Корсаковском, Малоархангельском и Краснозоренском районах.