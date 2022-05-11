На Орловщине стало меньше фальшивок

За первые три месяца 2022 года в банковской системе Орловского региона выявили 20 поддельных банкнот Банка России. Это на 4 меньше, чем в I квартале 2021 года. Как и раньше, самыми популярными у фальшивомонетчиков остаются денежные знаки крупных номиналов – найдено 12 пятитысячных и 5 двухтысячных банкнот. Также обнаружено 3 тысячерублевые подделки. Кроме того, были выявлены 2 фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

«Несмотря на то, что количество подделок сокращается, необходимо быть внимательным при обращении с наличными деньгами – особенно, если получаешь сдачу на рынке, ярмарках, автозаправках или в маленьких несетевых магазинах. Важно не стесняться проверить признаки подлинности – водяные знаки, переливающийся герб, защитную нить, микроперфорацию. Делайте это сразу, как только деньги попали вам в руки. Отличить подделку поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», – напоминает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операция орловского отделения Банка России Алла Верижникова.

Банк России создал детскую виртуальную игру о признаках подлинности денег. Квест «Космический детектив: загадка семи банкнот», рассчитанный на детей от 7 лет, поможет им научиться распознавать фальшивки. Игра может быть полезна и родителям. Ее можно найти на информационном ресурсе Fincult.info