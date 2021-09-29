На Орловщине стартовала рассылка налоговых уведомлений

В ближайшее время их получат более 196 тысяч владельцев транспорта, более 228 тысяч владельцев земельных участков и почти 260 тысяч владельцев объектов капитального строительства. Всего налоговыми органами региона сформировано более 300 тысяч налоговых уведомлений на сумму свыше 900 млн рублей. Налоговые документы направляются по почте заказными письмами или размещаются в Личных кабинетах налогоплательщиков.

Кроме того, получить направленное уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, а также в отделениях МФЦ Орловской области.

Напомним, налоговые уведомления не направляются в двух случаях:

— если у налогоплательщика есть право на налоговую льготу или налоговый вычет, которые полностью освобождают его от уплаты налога;

— если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не являются льготниками, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган.

Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря, но оплатить имущественные налоги можно уже сейчас по реквизитам, указанным в уведомлении, или с помощью сервисов Федеральной налоговой службы.