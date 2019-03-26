26 марта 2019



На Орловщине установили срок открытия весеннего сезона охоты

С 29 марта по 7 апреля на территории Орловской области будет открыта охота на водоплавающую птицу (гуси, казарки, и селезни уток) и боровую дичь (вальдшнеп и тетерев). Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья области ведется с 21 марта в Управлении экологического надзора с 10.00 до 17.00 по адресу г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.16, каб. 16, тел. 8(4862) 45-57-64.

В пресс-службе обладминистрации напомнили, что для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий, необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате госпошлины.

 

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Опубликовано 26 Мар 2019 в 16:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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