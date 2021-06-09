9 июня 2021



На Орловщине в госреестр внесена информация лишь о половине земельных участков

Региональным Росреестром и облправительством утверждена «дорожная карта» по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями. На сегодняшний день в ЕГРН внесено лишь 53% границ всех земельных участков нашего региона (по стране этот показатель чуть более 62%). Также зафиксированы 556 границ населенных пунктов области. Сейчас ведется работа по уточнению недостающих характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Так, выявлено свыше 80 тысяч объектов, сведения о правообладателях которых отсутствуют в госреестре недвижимости.

“Внесение в ЕГРН недостающих сведений позволит снизить риски земельных споров, защитить права собственников недвижимости при совершении сделок, включить в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости и, как следствие, повысить инвестиционную, экономическую и социальную привлекательность региона”, — пояснила руководитель облуправления Росреестра Надежда Кацура.

Всего в ЕГРН содержатся сведения о 1 033 850 объектах недвижимости, находящихся на территории Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Июн 2021 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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