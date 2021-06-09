На Орловщине в госреестр внесена информация лишь о половине земельных участков

Региональным Росреестром и облправительством утверждена «дорожная карта» по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями. На сегодняшний день в ЕГРН внесено лишь 53% границ всех земельных участков нашего региона (по стране этот показатель чуть более 62%). Также зафиксированы 556 границ населенных пунктов области. Сейчас ведется работа по уточнению недостающих характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Так, выявлено свыше 80 тысяч объектов, сведения о правообладателях которых отсутствуют в госреестре недвижимости.

“Внесение в ЕГРН недостающих сведений позволит снизить риски земельных споров, защитить права собственников недвижимости при совершении сделок, включить в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости и, как следствие, повысить инвестиционную, экономическую и социальную привлекательность региона”, — пояснила руководитель облуправления Росреестра Надежда Кацура.

Всего в ЕГРН содержатся сведения о 1 033 850 объектах недвижимости, находящихся на территории Орловской области.