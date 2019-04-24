На Орловщине в прошлом году выявлен лишь 1 случай малярии. И тот завозной

В Орловской области в 2018 году зарегистрирован и подтвержден 1 завозной случай тропической малярии (Pl. Falciparum) у жителя Болховского района Орловской области. Мужчина прибыл из Республики Гвинея, расположенной на территории Западной Африки, где работал бурильщиком от фирмы ООО «Велес». В 2017 году случаев малярии (завозных и с местной передачей) на территории Орловской области не зарегистрировано.

Малярия – тяжелое паразитарное заболевание, которое передается от больного здоровому человеку через укусы малярийных комаров, через плаценту от матери плоду, проявляющееся лихорадочными приступами, малокровием, увеличением печени и селезенки, иногда поражением почек и нервной системы.

Заболевание протекает в виде приступов лихорадки (озноб, жар, обильное потоотделение). Как правило, приступы начинаются днем, спустя некоторое время устанавливается их периодичность (ежедневно, через день или 2 дня).

Существует 4 вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале – малярия. Наиболее тяжелая — тропическая. При поздней диагностике и лечении тропическая малярия принимает злокачественное течение и может привести к летальному исходу. Летальность при тропической малярии составляет от 10 до 40%. Инкубационный период составляет от 7 дней до 1 месяца при тропической малярии и до 1 года при других формах малярии.

Чтобы предупредить заболевание малярией, необходимо выполнять меры профилактики:

Всем выезжающим в тропические страны Африки, Юго-Восточной Азии, Средней и Южной Америки в обязательном порядке необходимо проводить химиопрофилактику малярии (прием противомалярийных препаратов). Более подробную консультацию о дозировках и схемах приема противомалярийных препаратов можно получить в кабинетах инфекционных заболеваний в поликлиниках по месту жительства.

Помимо приема противомалярийных препаратов необходимо помнить о личной неспецифической профилактики малярии:

— одеваться в плотную, максимально закрытую светлых тонов одежду;

— на открытые участки тела наносить репелленты (средства, отпугивающие комаров);

— засетчивать окна и двери;

— перед сном обрабатывать помещение инсектицидным аэрозолем.

После возвращения из туристических поездок или рабочей командировки из эндемичных по малярии стран при появлении первых признаков заболевания, недомогании, слабости, повышении температуры тела необходимо немедленно обратится к врачу и не забыть сообщить о том, откуда вы прибыли. Исследование препарата крови больного под микроскопом в лаборатории позволяет точно установить диагноз и своевременно и адекватно назначить лечение, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.