На Орловщине второй день подряд очень сильный ветер

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки с 21 часа 28 июня до 21 часа 29 июня на территории Орловской области ожидается усиление ветра до 18 м/с. В регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 7-12, днем 9-14, местами до 18 м/с. Температура ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла. В областном центре будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. ГУ МЧС обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

В случае усиления ветра рекомендуется: убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных, надземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину лучше поставить в гараж, а при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее укрыться от ветра в помещении.