27 июля 2018



На Орловщине выбрали своего регоператора по отходам

Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области. Им стала управляющая компания «Зеленая роща», подконтрольная областным властям. Всего на конкурс было подано две заявки. Статус регоператора по обращению с ТКО присвоен на 10 лет.

Как считают в профильном облдепартаменте, новый механизм регоператора позволит наконец-то решить имеющиеся в регионе проблемы, связанные с вывозом и переработкой мусора. Будет введена единая централизованная система сбора ТБО, единая технологическая цепочка, обеспечивающая направление потоков на сортировку. Затем отходы пойдет либо на вторсырье, либо не подлежащие дальнейшему использованию — на захоронение.

Напомним, в Орловской области образуется более 3 млн тонн отходов в год. Выбор регоператора в теории должен упорядочить систему обращения с ТБО. На практике пока нет четкого ответа на целый ряд вопросов — как будут вывозить мусор из небольших населенных пунктов, к которым нет круглогодичной дороги (грунтовка раскисает осенью и весной, а зимой ее просто никто не чистит). Нет ответа и по несанкционированным свалкам. В теории все гладко, регоператор должен убирать свалки за свои средства, а потом по суду выставлять счет сельским поселениям. При этом никто не разъясняет, что будет, если в сельских поселениях просто не окажется достаточно средств, чтобы выполнить решение суда. Есть и еще масса вопросов — например, как наша область собирается защититься от потоков столичного мусора, который уже начали «сбрасывать» в соседние регионы. Когда, наконец закроют городской полигон ТБО, который отравляет все вокруг и работает без положенных по закону документов, на что все усиленно закрывают глаза.

Впрочем, орловские чиновники, одними из последних в стране выбравшие регоператора, полны оптимизма. В официальном релизе пресс-службы говорится, что ООО «УК «Зеленая роща» приступит к непосредственному выполнению своих новых обязанностей с 1 января 2019 года. До этого времени будет вестись необходимая подготовка, оформление надлежащих документов. Также состоятся еще одни торги по отбору компании-перевозчика. Также профильное облуправление согласует и установит единые тарифы.

Параллельно в регионе создается инфраструктура по обращению с отходами. Так, предусмотрен ввод в эксплуатацию 5 комплексных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, 4 межмуниципальных мусороперегрузочных станций, 4 модернизированных объектов обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов, 4 полигонов твердых коммунальных отходов.

 

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Опубликовано 27 Июл 2018 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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