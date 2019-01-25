25 января 2019



На Орловщине выросло число вакансий

Сейчас в банке данных службы занятости региона 5,4 тысячи вакансий. В прошлом году было незанято 4,2 тысячи рабочих мест. В подавляющем большинстве предоставленных работодателями вакансий труд работников оценивается по минимальному размеру оплаты труда. Хотя есть и предложения работы за сотню тысяч рублей в месяц. Самую высокую заработную плату в регионе, 112 тыс. рублей, готов платить один из работодателей Ливенского района электрогазосварщику. До 80 тысяч рублей могут заработать водители, врачи ультразвуковой диагностики, мастера строительных работ, машинисты экскаватора, до 50 тысяч — грузчики, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда остаются водители (в наличии 176 вакансий), медсёстры (126), военнослужащие младшего командного состава (100), фельдшеры (95), продавцы (94). Востребованы специалисты в торговой сфере, веб-дизайне, компьютерном программировании. Специалистам-компьютерщикам работодатели готовы платить хорошую зарплату — до 70 тыс. рублей, зарплата высококвалифицированных специалистов по купле-продаже по заявкам работодателей достигает от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Такую же верхнюю планку зарплаты некоторые работодатели ставят для профессионалов в сфере ремонта автомобилей, при этом нижняя планка равна минималке — 11163 рубля.

 

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Опубликовано 25 Янв 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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