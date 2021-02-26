На Орловщине за год выявили 130 фальшивок

В 2020 году эксперты банковского сектора Орловской области выявили 128 поддельных денежных знаков Банка России. Чаще всего современные фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры – их обнаружено 103 штуки. Тысячерублевых фальшивок в течение 2020 года выявляли 15 штук. Кроме того, обнаружено 8 поддельных двухтысячных купюр, 1 сторублевая банкнота и 1 монета номиналом 5 рублей. Также было выявлено 2 банкноты 100 $ США.

«Банк России использует различные методы для борьбы с фальшивомонетчиками. Например, продолжает проводить бесплатное дистанционное обучение кассовых работников, чтобы научить их безошибочно распознавать фальшивки. Кассиры, которые прошли обучение и успешно сдали итоговое тестирование, получают именной сертификат и специальную наклейку. Это отличительные знаки, которые помогут покупателям понять, что их обслуживает сотрудник с повышенным уровнем знаний в вопросах определения подлинности и платежеспособности денежных знаков. Кроме того, в течение 2020 года сотрудники орловского отделения Банка России проводили обучающие занятия по защитным признакам банкнот для жителей региона: школьников и студентов, а также в трудовых коллективах. Мы рассказывали, на что надо обратить внимание в первую очередь и как вести себя, если есть подозрение, что руки попала фальшивка, – рассказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Юнэсса Васина.

Эксперты орловского отделения мегарегулятора напоминают, что орловцы могут самостоятельно ознакомится с признаками подлинности российских денежных знаков на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение». Также можно воспользоваться новой версией мобильного приложения «Банкноты Банка России».

Сервис содержит полный перечень признаков подлинности и позволяет изучить защитные признаки в интерактивном формате. В целом по России в 2020 году экспертами банковской системы было выявлено 48,3 тысяч поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тысяч фальшивых банкнот иностранных государств.