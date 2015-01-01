На Орловщине за счет «Платона» отремонтируют три аварийных моста

Речь об автодорожных мостах через реки Ока, Зуша и Сосна. На их ремонт направлено 129 млн рублей, перечисленных грузоперевозчиками через госсистему «Платон». Дорожные работы на аварийных мостах начались впервые за их многолетнюю историю эксплуатации, — сообщает пресс-служба облправительства.

Ранее движение по мостам через р. Зуша на ул. Карла Маркса во Мценске и через р. Сосна по ул. Дружбы народов в Ливнах было прекращено в связи с аварийным состоянием. Мост «Дружба» через реку Ока в областном центре также находился на грани закрытия. К концу 2017 года обновленные сооружения будут вновь открыты для проезда всех видов транспорта. Необходимая сумма на ремонт мостов была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками движения по федеральным трассам в счет возмещения наносимого фурами-тяжеловесами вреда дорожному покрытию. Средства поступили в бюджет неналоговым способом.