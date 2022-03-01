1 марта 2022



На Орловщине займутся кабанами, которые подошли слишком близко к свиноводческим комплексам

Управление Россельхознадзора выявило диких кабанов и подкормочные площадки в пятикилометровых зонах вокруг крупных свиноводческих комплексов. Как рассказали в ведомстве, для предотвращения заноса на территорию РФ африканской чумы свиней и ее распространения, специалисты постоянно мониторят численность поголовья дикого кабана и ищут павших диких животных. С начала 2022 года проведено 9 рейдов.

В Орловской области в трёх районах обнаружены 7 подкормочных площадок, 18 особей дикого кабана и следы их жизнедеятельности, в том числе в 5-ти километровых буферных зонах вокруг крупных свиноводческих комплексов. В Правительство Орловской области направлены информационные письма о необходимости принятия срочных мер реагирования.

Следует отметить, что организационные и специальные мероприятия по мониторингу, регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов являются важнейшим звеном в осуществлении профилактических и ликвидационных работ, направленных на борьбу с африканской чумой свиней.

В подведомственных регионах на регулярной основе осуществляется добыча дикого кабана в зонах, граничащих с территориями иных субъектов РФ. Так, с начала года в сопредельных с иными областями РФ районах Орловской области было отстрелено 13 особей дикого кабана. Всего в 2022 году в рамках снижения численности было фактически добыто в Орловской области 55 особей дикого кабана. По результатам исследований патматериала в лаборатории вируса АЧС не обнаружено.

 

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Опубликовано 01 Мар 2022 в 18:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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