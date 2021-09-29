На Орловщине завелись пчелы-саботажники

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Подходит к завершению очередной сельскохозяйственный год. О его результатах рассказал зампред правительства региона по развитию АПК Сергей Борзенков в интервью телеканалу «Первый областной».

Гражданам, не успевающим отслеживать перманентный рост цен на продукты, длящийся второй год подряд, было важно узнать, как скоро остановится продовольственная инфляция, и произведены ли в достаточном количестве базовые продукты питания.

В этот раз победных релизов не случилось. Все показатели в растениеводстве, за исключением, пожалуй, производства отдельных масличных культур, хуже прошлогодних.

По словам Сергея Борзенкова, на конец сентября в регионе собрано три миллиона восемьдесят тысяч тонн зерна. На аналогичный период прошлого года было намолочено почти три миллиона семьсот тысяч тонн. Зампред по АПК не теряет надежды улучшить результат за счет сбора зерновой кукурузы. Отдельные холдинги убирают кукурузу с повышенной влажностью сразу в специальные рукава или траншеи, не подсушивая до базисной влажности зерна (14 %), так что место для «маневра» в подаче более высоких цифр по урожаю за счет кукурузы остаётся. Но это уже не изменит общую картину производства основных продовольственных зерновых и зернобобовых культур. Перевести орловчан с гречки, геркулеса и пшена на мамалыгу Клычкову с Борзенковым вряд ли удастся. А ведь именно провал в производстве крупяных продовольственных культур в этом году особенно очевиден.

Вопрос дефицита высококачественной пшеницы для производства макарон Сергей Борзенков отмёл сразу: не производятся в Орловской области твердые сорта пшеницы. Иными словами, этим никто не собирается заниматься, даже несмотря на изменение климата. А что же с хлебом? Достаточно ли хлебопекарной муки, чтобы печь знаменитый орловский хлеб? На этот вопрос чиновники отвечают завуалировано. И, похоже, им действительно есть что скрывать.

С 2017 по 2020 годы производство муки в Орловской области упало более чем на треть, с 142,5 тыс. тонн до 90,8 тыс. тонн (- 36,2 %). Хлеб из полезной ржаной муки стал и вовсе дефицитным. И это неудивительно: из 3,08 млн тонн собранного в регионе зерна озимой ржи намолочено менее 10 тысяч тонн, и не факт, что вся она продовольственная.

С орловских полей исчезает овёс. Тот самый, который используют для получения ценных продуктов питания: хлопьев «Геркулес», «Экстра», из которого делают целую плющеную крупу. В текущем году намолочено всего чуть более 40 тыс. тонн овса (-22,3 % к 2020 году), что, конечно, негативно отразится на объемах производства круп.

Как Клычков и Борзенков собираются помогать ООО «Савоов Фудс» из Болховского района — производителю овсяного толокна, коктейлей, других продуктов для детского питания, не совсем понятно. Согласитесь, по меньшей мере странно, по большей – непрофессионально, когда на одной площадке во время сентябрьского визита губернатора в Болховский район находятся глава региона Клычков, зампред по АПК Сергей Борзенков, «передовой» фермер Драп и директор ООО «Савоов Фудс» Свиридов, при этом каждый говорит о своих успехах, хвалит мудрую политику правительства региона, но …никто не слышит друг друга. Фермер Драп говорит, что планирует сокращать посевы овса, как не рентабельной для него культуры. Наверняка, он не один такой. Директор ООО «Савоов Фудс» рассказывает о перспективах развития производства продуктов питания из овса, словно не слыша фермера. В это же время чиновники Клычков и Борзенков одобрительно кивают головами обоим, не понимая, что завтра может возникнуть дефицит сырья и перспективное предприятие «просядет» на старте.

Впрочем, о дефиците продуктов питания чиновники предпочитают не только не говорить, но и не думать вовсе. Если тему дефицита «макарошек» Борзенков закрыл сразу, то вероятный дефицит гречки – вопрос, от которого так просто не уйдешь. Долгие годы Орловщина считалась гречишным регионом. Но так было раньше. С 2018 года посевные площади под гречихой стали сокращаться. С 2017 по 2020 годы они уменьшились наполовину, с 106,2 тыс. га до 53,4 тыс. га. Ни ажиотажный спрос на гречку в связи с началом пандемии в 2020 году, ни успешный экспорт этой культуры и даже побочных продуктов ее переработки не побудили чиновников и аграриев к увеличению посевных площадей гречихи в Орловской области в 2021 году.

В итоге посевная площадь под гречихой сократилась до 52,59 тыс. га (98,9 % к 2020 году). И тут случился неурожай. Собрано всего 37,3 тыс. тонн, правда, еще есть что обмолачивать, но после дождей и ветров урожайность будет еще ниже. Прогноз производства гречихи – 50 тыс. тонн. И это провал: в 2020 году столько произвели готовой крупы. При этом её стоимость уже выросла до 100 рублей за 1 кг.

Кто в этом виноват? По мнению Сергея Борзенкова, вовсе не чиновники, не умеющие строить прогнозы, рассчитывать балансы зерна, запасы и учитывать стратегические планы компаний-переработчиков, виноваты …пчёлы, устроившие пчелиный саботаж. Плохо опыляли. Неужели это их месть фермерам за массовые потравы пестицидами в 2019-2020 годах, за продолжающееся использование запрещенных глифосатов на гречихе, за ухудшающуюся экологию?

Если Борзенков ссылается на плохое опыление гречихи в текущем году, если посевы гречихи с приходом в область Андрея Клычкова сократились в два раза, то о каком знаменитом орловском мёде рассказывают чиновники, презентуя этот продукт на Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»? Какой же вкус у этого «орловского» мёда, если гречихи посеяно чуть более 50 тыс. га и пчелы её, по мнению Борзенкова, не опыляли, а вот менее ценных энтомофильных масличных культур посеяно в три раза больше: рапса – 63,19 тыс. га, подсолнечника – 86,33 тыс. га? Так, может, честнее будет добавить к названию «Орловский мёд» слово «масличный», чтобы сразу стало понятно, что настоящий гречишный мёд уходит в разряд дефицитных продуктов, и большие объемы его производства возможны на Алтае, где посевные площади под гречихой в десятки раз превышают орловские.

К слову, и с некоторыми другими орловскими продуктами, выставленными на конкурс региональных брендов, не всё «прозрачно». К примеру, бренд «Орловские яблоки» есть, а самих яблок в области нет. Не было их и на недавнем всероссийском фермерском конкурсе «Своё». По крайней мере, в продаже.

Так кто же виноват, что в регионе есть бренд «Орловские яблоки», есть даже целый научный институт, который выводит новые сорта плодовых, а яблок нет? Неужели тоже пчёлы? Давайте разбираться. Темпы закладки садов и площади плодоносящих садов в Орловской области — одни из самых низких в ЦФО и в стране в целом. Сады со знаменитыми «орловскими» яблоками давно состарились и засохли. Новые сорта ВНИИ СПК востребованы в основном в Тульской, Калужской и других областях. Фермеры из Белёва теперь удивляют «орловскими» яблоками самих орловчан. Регион не выполняет показатель Доктрины продовольственной безопасности страны по обеспеченности фруктами, при этом господин Борзенков игнорирует тот факт, что на Орловщине в последнее время высаживают «южные», малопригодные для нашей области сорта.

Показатели производства овощей открытого грунта тоже провалены. Посевная площадь овощных культур в текущем году составляет всего 2552 га (84,8% к 2020 году), из общей площади под овощами 90 % размещены в личных подсобных хозяйствах граждан. Орловчане уже испытали шок от цен на морковь и свеклу — до 100 рублей за килограмм, похоже, теперь это состояние станет для них привычным.

Одна из часто обсуждаемых тем сейчас – вероятный дефицит картофеля. К сожалению, и здесь показатели орловского АПК столь плачевны, что можно говорить о возможном существенном повышении цен на «второй» хлеб. Производство картофеля в Орловской области ежегодно снижается, начиная с 2018 года. В 2020 году было собрано всего 224,5 тыс. тонн (79,5 % к 2017 году). В текущем году и посевные площади под картофелем ниже — 14 336 га (97,2 % к 2020 году), и урожайность хуже. На начало последней недели сентября в картофелеводческих хозяйствах области «второй» хлеб был собран менее чем с половины площадей (около 1,0 тыс. га). Более того, даже некоторые «частники», а всего в ЛПХ сосредоточено 85% площадей картофеля, не успели выкопать картофель в погожие дни сентября, и теперь уборка переносится на октябрь.

Не порадуют орловчан и орловские свекловоды. То ли никто не услышал руководителя департамента промышленности Максима Петрова, предлагавшего «совместно молиться о ниспослании гигантского урожая сахарной свёклы», то ли помешала прижимистость сахарных олигархов, замкнувших производство и переработку свеклы исключительно в своих холдингах и нещадно эксплуатирующих почву, но факт остается фактом: урожай не достигает 40 тонн с гектара. На конец сентября убрана лишь пятая часть посевов, за период дождей свекла потеряет значительное количество сахара в корнеплодах.

В завершение информация для размышления господам Клычкову, Борзенкову и Петрову. Посевные площади под зерновыми бобовыми культурами сокращены на треть, до 25,1 тысяч га. Из них горох занимал всего 15,6 тыс. га (73,2 % к 2020 году). По предварительным данным, в первоначально оприходованном весе собрано 43,6 тыс. тонн гороха. Более трети посевных площадей были заняты сортами импортного происхождения. Для чиновников, в первую очередь, губернатора Андрея Клычкова, подписавшего с АО «Пинэко» соглашение о реализации на территории ОЭЗ «Орел» проекта по созданию комплекса с мощностью переработки 260 тыс. тонн сухого гороха в год, это плохие новости. Данный факт может свидетельствовать либо о некомпетентности и неготовности орловских чиновников к выполнению подписанного соглашения, либо… губернатор заранее знал, что оно нереализуемо.

Имиджевые потери губернатора – не самое худшее, что может быть в случае провала многомиллиардного проекта по переработке гороха. Уже сейчас от политики областных аграрных чиновников несет убытки ФНЦ ЗБК – основной научно-семеноводческий центр по селекции и семеноводству зернобобовых и крупяных культур.

Сокращение посевных площадей под горохом и гречихой означает снижение спроса на семена высоких репродукций этих культур. Семеноводческие подсобные хозяйства института будут вынуждены продавать семена как товарное зерно либо вовсе свернуть производство семян большого количества сортов.

Научный центр переживает сейчас не лучшие времена. Смена директора, активно поддержанная Клычковым и инициированная, предположительно, Борзенковым, улучшений не принесла. У института есть определенные задачи, которые он должен решать как государственное федеральное учреждение. Эти задачи связаны с обеспечением продовольственной безопасности страны. Государству нужны не тонны макулатуры с квазинаучными статьями об экономических успехах сегодняшних чиновников, как полагает новый директор и его кураторы из областного правительства. Стране нужны сорта, семена, коллекции генетического материала, новые технологии, одним словом, нужно то, что обеспечит самодостаточность и независимость страны от иностранных государств на все времена. Наши чиновники хвастаются успехами в производстве масличных культур по итогам 2021 года, но скрывают тот факт, что практически 100% площадей под подсолнечником и рапсом занято иностранными сортами. Может, по мнению чиновников, отечественная селекция зернобобовых и крупяных культур тоже не нужна? По крайней мере сейчас всё указывает на это.

Как сообщали ранее работники института, новое руководство ФНЦ ЗБК, в большинстве далекое от вопросов селекции и семеноводства, сделало акцент на обеспечение комфортного существования приближенных к директору сотрудников из числа вновь принятых. Им установлены приличные оклады, а вот научные работники, непосредственно занятые в научно-производственном процессе по созданию и размножению сортов, поставлены едва ли не в рабское положение. Майские указы президента РФ 2012 г. о повышении заработной платы научным сотрудникам не выполнены, а отчеты об их успешном исполнении, предполагаем, основаны на разнообразных манипуляциях.

Как и прогнозировали сотрудники ФНЦ ЗБК, бездарная политика нового руководства привела к тому, что деньги в институте закончились уже к сентябрю. По состоянию на 28 сентября научные сотрудники не получили зарплату за август, хотя её должны были выплатить не позднее 10 сентября, не выдан аванс за сентябрь (срок выдачи аванса — 25-е число каждого месяца).

«Орловская среда» обращается к прокуратуре области с просьбой обратить внимание на нарушение трудовых прав работников ФНЦ ЗБК. К руководству области, «сосватавшему» институту нынешнее «гениальное» руководство, обращаться бесполезно: опять всё свалят на пчёл.

Ольга Рождествина