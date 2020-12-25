На Орловщину до февраля привезут 33 тысячи доз вакцины от коронавируса

Пока в Орловской области привито лишь чуть более 300 человек. Прививочные пункты расположены в Орле, сюда же для вакцинации были направлены медицинские работники райбольниц. До февраля в регион ожидается поступление еще 33 тысяч доз вакцины. Для ее хранения необходимо наличие дополнительного холодильного оборудования.

В пресс-службе облправительства также рассказали про тестирование на коронавирусную инфекцию. В настоящее время в регионе запущены еще 3 ПЦР-лаборатории. Пока они работают в тестовом режиме. Всего на территории Орловской области функционируют 10 лабораторий для диагностирования коронавирусной инфекции. За минувшие сутки проведено почти 2,6 тыс. тестов на коронавирус, первично обследовано за сутки – свыше 1,4 тысяч человек.

До конца года будет завершено дооснащение лабораторий городской больницы им. С.П. Боткина и НКМЦ им. З.И. Круглой. Это позволит еще увеличить объемы тестирования населения на COVID-19.

Глава депздрава Иван Залогин отметил, что все медицинские организации, лаборатории и колл-центры будут работать в праздничные дни. Также продолжится работа по обеспечению амбулаторных COVID-пациентов лекарствами. В настоящее время бесплатные медикаменты за счет средств федерального бюджета получили 4799 больных, которые лечатся на дому. Напомним, сегодня амбулаторное лечение в регионе получают порядка 90% больных коронавирусом.