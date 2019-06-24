На Орловщину идет непогода

На территории Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на метеорологов, в ближайшие сутки на территории Орловской области ожидаются осадки в виде дождя и усиление ветра при грозе местами с порывами до 18 м/с.

На территории области будет переменная облачность. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 5-10 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-19, днем 25-30 градусов.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает гражданам о необходимых мерах безопасности.